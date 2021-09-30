Телеведуча повернулася до зйомок незадовго після народження сина. Вона активно спілкується з колегами та дізнається нові подробиці зіркового життя.
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Новий look Каті Осадчої
А також ведуча приголомшує новими стильними образами. На концерт популярного українського гурту TVORCHI Осадча приїхала в широких штанах яскравого жовтого кольору, чорній водолазці та куртці. Поєднала одяг зі взуттям чорного кольору на підборах.
Гармонійним доповненням аутфіту став головний убір від бренду Ruslan Baginskiy. Волосся Катерина зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.
Катя Осадча та TVORCHI / Фото з інстаграму "Світського життя"
Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучої