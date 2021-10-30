Катя Осадча вразила образом у яскравому вбранні: стильні осінні фото

Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками новими фото. Вона позувала у новій осінній фотосесії в яскравому вбранні.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала нові фото на особистій сторінці. Зірка поділилась новим варіантом осіннього образу.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча позувала перед об'єктивом на тлі дерев. Вона постала в бежевій кофтинці з V-подібним вирізом та стрічками, зав'язаними на шиї. Також Катя Осадча одягнула білосніжні широкі штани та коротке морквяне пальто.

Знаменитість вирішила не доповнювати вбрання аксесуарами, зробивши акцент на яскравих кольорах вбрання.

Зірка поєднала одяг з білими кросівками. Волосся вона зібрала в елегантний низький пучок. Осінній аутфіт завершив легкий макіяж. Катя підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

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