Instagram за такі слова банить, – Катя Осадча висловилась про Оксану Байрак та Ані Лорак

Катерина Осадча висловилась про співачку-зрадницю Ані Лорак та проросійську режисерку Оксану Байрак. Щодо одної ведуча заявила, що та не вважає Україну своїм домом, а щодо іншої висловила сподівання, що проти неї введуть санкції.

Українську телеведучу Катю Осадчу підписники запитали про ставлення до зірок з неоднозначною позицією щодо війни. Вона відповіла на запитання в інстаграм-сторіз.

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Катя Осадча про Оксану Байрак

Ведуча висловилась про проросійську режисерку Оксану Байрак. За словами багатьох її колег, Байрак вважала, що Україна начебто винна в обстрілах Донбасу.

Ставлення, як до зрадниці. Перші санкції РНБО проти зірок-зрадників вже запроваджені. Думаю, що кінорежисерка на черзі,

– написала Осадча.

Про Ані Лорак

, що Катя Осадча має на увазі санкції, які ввели РНБО та Володимир Зеленський проти російських артисток, які підтримали війну в Україні. У списках і українці – серед яких Ані Лорак, Тодоренко, Повалій та багато інших "селебріті". У зірок заберуть всі державні нагороди, заблокують активи – ці та інші обмеження діятимуть 5 років.

Про співачку-зрадницю Ані Лорак Катя Осадча висловилась лаконічно.

Instagram за такі слова банить. Я не знаю, як можна удавати, ніби немає війни у твоїй країні. Хоча, може, вона вже не вважає Україну своєю країною,

– поділилась зірка.



Осадча про зрадницю / Фото з інстаграм-сторіз