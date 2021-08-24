Катя Осадча у вишиванці позувала на Майдані Незалежності: фото першого виходу після пологів
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком Юрієм Горбуновим була на святковому параді в центрі Києва, що відбувся з нагоди 30-річчя Незалежності України. Зірка вперше після третіх пологів вийшла у світ.
24 серпня Юрій Горбунов відзначає день народження. Святкування 51-річчя розпочалося з військового параду, який в столиці організували до Дня Незалежності. Чоловік відвідав захід разом із дружиною.
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Подружжя спостерігало за урочистостями разом з українськими політиками, представниками шоу-бізнесу, іноземними гостями. Катя Осадча 19 серпня народила сина і цей її вихід став першим після третіх пологів.
Телеведуча одягнула розкішну білу сукню з золотистою вишивкою. Поєднала вбрання з ніжно-рожевими туфлями на низькій підошві. Волосся вона вклала рівно і зібрала у хвіст, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж у натуральних відтінках.
Юрій Горбунов позував поруч із дружиною в білій вишиванці, синіх штанах і туфлях. Закохані щиро усміхалися та насолоджувалися теплим сонячним днем.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на військовому параді / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча та Юрій Горбунов на військовому параді / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча та Юрій Горбунов на військовому параді / Фото з інстаграму ведучої
Текст публікації Каті Осадчої:
З днем народження, Україно! 30 років – це золотий вік для людини, коли є вже досвід, впевненість і багато "шишок" вже набито, а висновки зроблено. Нехай 30-річчя стане золотим віком і для нашої країни. Тільки вперед!
У коментарях прихильники засипали подружжя компліментами й привітали зі святом.
- "Красунчики! Зі святом!"
- "Вітаю вас зі святом!"
- "Прекрасна пара!"