Катя Осадча склала компанію Горбунову в суперфіналі "Танців": як виглядала ведуча

У суперфіналі "Танців з зірками" ведучою балкону вперше стала дружина Юрія Горбунова – Катя Осадча. Для появи в грандіозному прямому ефірі вона обрала білосніжну сукню з розрізом.

Уперше в історії проєкту "Танці з зірками" на паркеті об'єдналось зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Якщо шоумен – незмінний ведучий шоу, то телезірка – запрошена ведуча балкону.

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У 13 випуску в пари склалась ідеальна комунікація. Закохані піджартовували одне з одного й розповіли, що поки вони ведуть "Танці", з синами сидять няня та бабуся.

Образ Каті Осадчої в суперфіналі "Танців з зірками"

У прямому ефірі ведуча з'явилась в ефектній білій сукні зі шлейфом, розшитій блискітками та камінням. Її довге вечірнє вбрання довершила об'ємна вставка на талії, обриси якої нагадували метелика. Примітно, що дружина Горбунова обрала сережки схожої форми.

Перчинки образу Каті Осадчої додали оголені плечі, глибоке декольте та пікантний розріз вище стегон. Так, у суперфіналі "Танців" багатодітна матуся посвітила стрункими ніжками, які повернула всього за три місяці після пологів!

Юрій Горбунов і Катя Осадча в суперфіналі "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоумена

Катя Осадча в суперфіналі "Танців з зірками" / Скриншот з відео