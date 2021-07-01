Спеку відчуваю сильніше, – Катя Осадча розповіла, як проходить її вагітність влітку

Успішна українська телеведуча Катя Осадча очікує народження третьої дитини. Вона дуже рідко розповідає про свій стан, але цього разу поділилась, як переживає вагітність у період літа. За її словами, зірка часто не може робити все, що хотілося б.

Відома українська телеведуча Катя Осадча кілька місяців тому здивувала новиною про свою вагітність. Відтоді зірка дуже рідко розповідає про свій особливий стан.

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Днями Катя Осадча опублікувала новий допис на особистій сторінці. Вона поділилась, що літо 2021 для неї – особливе.

Зазвичай телеведуча влаштовує прогулянки велосипедом, та цього разу вона не може робити все, що звикла. Також знаменитість набагато більше відчуває спеку.

У мене це літо особливе, не все можу робити, що звикла, приміром, цього літа велосипед з гаража не виїжджає. А ще спеку відчуваю сильніше і кондиціонер мій найкращий друг,

– поділилась Катя.

Образ Каті Осадчої

Телеведуча опублікувала нове фото. Вона позувала перед камерою у білому топі, поверх якого одягнула рожеву об'ємну сукню довжини максі.

Катя Осадча зібрала волосся в акуратний пучок. Зірка не робила макіяж, похизувавшись натуральною вродою.

Шанувальники поділилися враженнями від нової світлини знаменитості: