Катя Осадча вперше відреагувала на скандали навколо Юрія Горбунова: "Ніхто не шукає правди"

Ведуча Катя Осадча прокоментувала критику, яку отримує під час війни. Також вона вперше висловилась про скандал навколо Юрія Горбунова.

Українська ведуча Катерина Осадча 12 вересня святкує день народження – їй виповнилося 40 років. У цей день вона дала велике інтерв'ю, в якому прокоментувала критику у її бік та бік подружжя.

До слова Подвійне свято, – Осадча мило привітала Горбунова з 53-річчям: архівні фото подружжя

Катя Осадча про скандали Горбунова

Катя Осадча вперше прокоментувала скандали навколо чоловіка Юрія Горбунова. На думку ведучої, зараз у суспільстві панує "небажання розбиратися, бачити й чути причини" подій, що відбуваються. За словами Осадчої, інтерв'ю Горбунова, яке вийшло після гучного скандалу, подивився незначний відсоток людей з тих, які його критикували.

На жаль, пояснення нікому не потрібні. Наприклад, після цієї історії ще 52 фільми отримали фінансування, але далі вже ніхто не став розбиратись. Ніхто не шукає правди, не шукає притягнення до відповідальності тих, хто дійсно винен, усі мислять ситуативно,

– висловилась Катя.



Катя Осадча з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої

На її думку, українське суспільство шукає ворогів. Вона прийшла до висновку: "люди, які нікого не втрачали, не можуть забрати шанс на допомогу в тих, кому вона потрібна".

Висновок, що ми були дуже об'єднаним суспільством на початку повномасштабного вторгнення, а зараз, на жаль, ми це загубили. Тепер ми починаємо шукати ворогів всередині країни. Ми боремося із зовнішнім ворогом і одночасно гриземося всередині країни. Люди нетерпимі й можуть сильно ображати одне одного, – вважає Осадча.

Катя Осадча про критику в її бік

Осадча отримує хейт і у свій бік, часто це пов'язано з проєктом "Пошук зниклих", Ведуча зауважила, що не має очікувати подяки за волонтерську діяльність. Вона зізналась, що працювати у гуманітарному секторі непросто. Та вона не зупинятиметься навіть попри хейт.

"Так, були моменти, коли продовжувати працювати в таких масштабах у гуманітарному секторі було важко, але я не маю права зупинятись. У коментарях я бачила, хтось написав щось на кшталт: "Навіщо вона шукає зниклих, кому це потрібно?". Попри все, я продовжуватиму їх шукати, щоб кожен повернувся додому".

Скандал навколо Юрія Горбунова