Катя Осадча прийшла на ефір "Танців з зірками": фото з коханим

Телеведуча Катя Осадча підтримала Юрія Горбунова на "Танцях з зірками". Оскільки 10 випуск був присвячений сім'ї то зіркова дружина прийшла до коханого, де спостерігала за всім за лаштунками.

Молоді батьки не забувають про романтику й часто проводять час лише удвох. Так, Осадча прийшла на "Танці з зірками", де працює її чоловік.

Дивіться також Катя Осадча замилувала фото з молодшим сином: осінній образ телеведучої

Осадча та Горбунов на "Танцях з зірками"

Юрій зробив селфі з коханою за лаштунками проєкту. На їхніх обличчях сяяла усмішка. Видно, що подружжя неймовірно щасливе у цей сімейний вечір.

Осадча прийшла на проєкт в оксамитовій сукні смарагдового кольору. Вбрання оголило плечі знаменитості, що додало її аутфіту жіночності та звабливості. Волосся ведуча вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями. Образ довершив красивий вишневий капелюшок.

"Сьогодні на "Танцях з зірками" сімейний вечір! Моя любов зі мною! Всі працюють!", – написав Юрій під фото. Ймовірно. Осадча знімала за лаштунками сюжети для "Світського життя".



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого



Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях пару засипали компліментами.