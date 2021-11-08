Катя Осадча прийшла на ефір "Танців з зірками": фото з коханим
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Телеведуча Катя Осадча підтримала Юрія Горбунова на "Танцях з зірками". Оскільки 10 випуск був присвячений сім'ї то зіркова дружина прийшла до коханого, де спостерігала за всім за лаштунками.
Молоді батьки не забувають про романтику й часто проводять час лише удвох. Так, Осадча прийшла на "Танці з зірками", де працює її чоловік.
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Осадча та Горбунов на "Танцях з зірками"
Юрій зробив селфі з коханою за лаштунками проєкту. На їхніх обличчях сяяла усмішка. Видно, що подружжя неймовірно щасливе у цей сімейний вечір.
Осадча прийшла на проєкт в оксамитовій сукні смарагдового кольору. Вбрання оголило плечі знаменитості, що додало її аутфіту жіночності та звабливості. Волосся ведуча вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями. Образ довершив красивий вишневий капелюшок.
"Сьогодні на "Танцях з зірками" сімейний вечір! Моя любов зі мною! Всі працюють!", – написав Юрій під фото. Ймовірно. Осадча знімала за лаштунками сюжети для "Світського життя".
Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого
Юрій Горбунов і Катя Осадча / Фото з інстаграму ведучого
У коментарях пару засипали компліментами.
- "Ви чудові!"
- "Ви неймовірні!"
- "Ідеальна пара та прекрасна сім'я!"
- "Казкова сімейна пара! Будьте здорові, щасливі, ми вас любимо!"
- "Оце найкраща сімейна пара вечора!"