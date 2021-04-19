Катя Осадча приголомшила яскравим образом у жовтій сукні: фото з півфіналу "Голосу країни"

Українська телеведуча Катя Осадча опублікувала нові фото з півфіналу "Голосу країни-11". Знаменитість постала перед камерою у яскравій сукні жовтого кольору, яка підкреслила її фігуру та бюст.

Ведуча для зйомок завжди обирає вбрання, якими зачаровує публіку. Вона постає перед камерами у бездоганних сукнях і надихає шанувальниць на створення неординарних аутфітів. Зокрема, тепер увагу прихильників привертають вбрання, у яких Катя виходить на сцену "Голосу країни".

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Look Осадчої в півфіналі "Голосу країни"

Для другого прямого ефіру Катя обрала яскравий образ. Вона одягнула пишну жовту сукню довжини міді. Вбрання не мало рукавів, підкреслило пишний бюст зірки та зробило акцент на стрункій талії. Сукню ведуча поєднала з блискучими босоніжками на високих підборах.

Її образ доповнювали вишукані прикраси зі смарагдовими камінцями: підвіска, сережки та персні. Довге волосся Осадча вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках з блискітками на очах.

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У коментарях підписники телеведучої вкотре засипають її компліментами.