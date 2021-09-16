Катя Осадча пригадала, як 4 роки тому позувала для обкладинки Elle з новонародженим сином

Цьогоріч модний глянець Elle святкує 20-річчя в Україні. З цієї нагоди редакція організувала грандіозну вечірку на березі Дніпра. Під враженнями від заходу Катерина Осадча згадала, що й сама позувала для обкладинок журналу.

Вперше обличчям глянцю Elle Ukraine Катя Осадча стала в січні 2015 року. Тоді на обкладинці вона з'явилась у зухвалому образі – шубі насиченого винного кольору та шкіряних чоботах.

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Під верхній одяг ведуча не одягла нічого, тому сидячи на підлозі засвітила тендітне тіло та стрункі ніжки. Макіяж в Осадчої теж був епатажний – червоні губи та виділені тінями очі.

Як пригадує зірка, у січневому випуску 6 років тому вона розповідала про кар'єру та цілі.

Катя Осадча на обкладинці Elle 2015 року / Фото з інстаграму ведучої

Через два роки життя Каті Осадчої круто змінилося. Вона вдруге стала мамою – народила сина Івана від чоловіка Юрія Горбунова.

У перші місяці життя малюк став зіркою червневого випуску Elle Ukraine 2017 року. Це при тому, що його обличчя батьки приховували до 4 років, а про дитинство Івана вони досі розповідають скупо. На обкладинці глянцю Осадча постала в ніжному образі, годуючи сина грудьми.

Дві дуже різні обкладинки: одна – про материнство, друга – про кар'єру й цілі. Пам'ятаю, як для першої обкладинки я несамовито худла, щоб увійти у свою ідеальну модельну форму,

– підписала Катя Осадча.

Катя Осадча з сином Іваном на обкладинці Elle 2017 року / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з сином Іваном для Elle 2017 року / Фото з інстаграму ведучої