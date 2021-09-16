Святкування 20-річчя модного глянцю Elle Ukraine відбулось у мальовничій локації – на заході сонця на березі Дніпра. Однією з перших на вечірці з'явилась Катя Осадча. Компанію їй склав зірковий чоловік Юрій Горбунов, який став ведучим заходу. У парі вони продемонстрували вишукані look у стилі black tie.

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Образ Каті Осадчої на світському заході

Багатодітна матуся зробила ставку на чорно-білу класику. Вона одягла чорну кофтинку з V-подібним вирізом і довгими рукавами. Її зірка поєднала з білосніжним ансамблем – штанами палаццо та довгим кейпом. Схоже, поки Катя Осадча не готова демонструвати фігуру після пологів.

Ефектною деталлю її образу став крислатий білий капелюх, який довершила вуаль з блискучим камінням. Свій головний убір ведуча розкішно показала на нових фото.

Катя Осадча в капелюсі з блискучою вуаллю / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча в капелюсі з блискучою вуаллю / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча і Юрій Горбунов на світському заході / Фото з інстаграму ведучого

Образ Каті Осадчої в капелюсі з вуаллю вразив десятки її прихильників. У коментарях вони засипали ведучу та її look компліментами: