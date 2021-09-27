Катя Осадча вихідні провела з сім'єю. Вона насолодилася цим часом, адже попереду новий робочий тиждень, що насичений на зйомки.
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Осінній look Каті Осадчої
Зірка позувала на тлі неймовірно гарного осіннього пейзажу. Катя постала перед об'єктивом у світло-синіх джинсах, футболці з принтом і рожевому в'язаному кардигані. Талію зіркової матусі підкреслив тонкий коричневий ремінець, а поєднала комфортне вбрання з білими кросівками.
Волосся Осадча зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.
Осінь. Гарний недільний день. У нас невеличкий заплив і гостина у батьків,
– написала Осадча під фото.
Осінній образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої
Осінній образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої
Під дописом підписники ведучої засипали її компліментами.
- "Катю, ви неймовірно гарна!"
- "Яка краса на тлі! Щастя вашій сім'ї, дітям. Успіхів у всьому. Любимо вас!"
- "Чарівна Катерина!"