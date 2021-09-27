Катя Осадча вихідні провела з сім'єю. Вона насолодилася цим часом, адже попереду новий робочий тиждень, що насичений на зйомки.

Дивіться також Катя Осадча замилувала новим фото з маленьким сином

Осінній look Каті Осадчої

Зірка позувала на тлі неймовірно гарного осіннього пейзажу. Катя постала перед об'єктивом у світло-синіх джинсах, футболці з принтом і рожевому в'язаному кардигані. Талію зіркової матусі підкреслив тонкий коричневий ремінець, а поєднала комфортне вбрання з білими кросівками.

Волосся Осадча зібрала у хвіст ззаду, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.

Осінь. Гарний недільний день. У нас невеличкий заплив і гостина у батьків,

– написала Осадча під фото.



Осінній образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої



Осінній образ Каті Осадчої / Фото з інстаграму ведучої

Під дописом підписники ведучої засипали її компліментами.