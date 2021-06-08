Пара зупинилася в 4-зірковому готелі в місті Бодрум, де нині зібрався весь бомонд українського шоу-бізнесу. Поки одні зірки каталися на яхті, Катя Осадча і Юрій Горбунов ловили дзен і насолоджувалися фантастичними пейзажами з суші. Шоумен сфотографував вагітну кохану в лаунж-зоні, яка відповідала образу ведучої.

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Катя Осадча красувалася в елегантному суцільному купальнику насиченого зеленого кольору, який став справжнім трендом літнього сезону. Обтисле вбрання з рюшем в зоні декольте чудово підкреслило округлий животик знаменитості, котрий вона навіть не намагалася приховати.

Пляжний look зірка довершила білими капцями від Balenciaga та світлим капелюшком з нової колекції львівського дизайнера Руслана Багінського, що здобув світову популярність і визнання Мадонни. Головний убір оздоблений ланцюжком з перлами. Його вартість становить 8 850 гривень.

"Зливаюсь з природою", – прокоментувала Катя Осадча.

Катя Осадча в купальнику / Фото з інстаграму ведучої

Додамо, ведуча вже хизувалася фігурою в Туреччині, щоправда, попереднє фото було куди гарячішим. Вона позувала в чорно-білому бікіні, обернувшись спиною до камери.