Катя Осадча показала яскравий образ у трендовій зеленій куртці: атмосферне фото з лісу

Українська телеведуча Катя Осадча провела вихідні на природі. Вона поїхала в ліс, де показала стильний весняний образ. Знаменитість постала перед камерою у зеленій куртці, а такий колір цього сезону в тренді.
Катя Осадча продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона часто публікує світлини зі зйомок, де постає в надзвичайно красивих аутфітах, а також ділиться з шанувальницями варіантами актуальних повсякденних образів.
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Трендовий look Каті Осадчої
Ведуча у вихідний вирішила провести час на свіжому повітрі. Вона постала перед камерою на тлі величних дерев. Для поїздки обрала обтислі темно-сині джинси, білий гольф і трендову куртку зеленого кольору, яку зав'язала поясом. Такий look Осадча поєднала з синіми гумовими чоботами з принтом в зірочки.
Образ Каті доповнила рожева кепка, яка гармонійно поєдналася з вбранням. Волосся зірка зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу. Народна улюблениця мило усміхалася та насолоджувалася весняним днем.
"Коли вибрався в весняний ліс, але на зйомку", – написала в публікації Осадча.
Катя Осадча в трендовій зеленій куртці в лісі / Фото з інстаграму Каті Осадчої
У коментарях прихильники залишають на адресу ведучої багато приємних слів.
- "Вам дуже личить!"
- "Катю, ви чарівна!"
- "Красива!"
- "Стильна курточка!"