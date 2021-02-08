У білій куртці: Катя Осадча показала, як радіє снігопаду у зимовому образі – відео

Поки в Україні снігопади знаменитості активно діляться світлинами на тлі красивої зимової погоди. Катя Осадча також приєдналася до числа колег, які радіють снігу, немов діти, і поділилася атмосферним роликом.

Зима в Україні не відступає. По всій території заметілі та ожеледиця. Снігопади хоча й красиві, проте дуже небезпечні. Тому у таку погоду при можливості варто залишатися вдома. Саме так зробила Катя Осадча. Снігопадом вона насолодилася на подвір'ї власного заміського будинку.

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Зимовий look Каті Осадчої

Для прогулянки подвір'ям ведуча обрала тепле та комфортне вбрання. Вона позувала на снігу на тлі засніжених ялинок у білій куртці, під якою була темна кофта, та широких чорних штанах. Серед аксесуарів образ Осадчої доповнювали великий шарф білого кольору та вишнева шапка.

Волосся Катя заховала під шапку. На обличчя вона не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Зірка щиро раділа казковій красі, яка була навколо.

Радість від погоди, коли понеділок – вихідний,

– написала Катя в публікації.

У коментарях прихильники зазначають, що Осадча дуже красива, а вигляд навколо неї – чарівний.