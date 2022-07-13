Як діяти у випадку ядерного удару: Катя Осадча показала відеопояснення влади Нью-Йорка

Влада Нью-Йорка випустила коротку відеоінструкцію, в якій пояснила громадянам, як діяти у випадку ядерного удару. Телеведуча Катя Осадча поділилася цим роликом і закликала підписників переглянути його.

У сучасних реаліях ми ні в чому не можемо бути впевнені. Тому Катя Осадча закликає сподіватися на краще, але бути готовими до всього. Зокрема, публікує інформацію, яка часом може врятувати життя.

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Катя Осадча про ймовірність ядерного удару

Телеведуча зізналася, коли в лютому їй надсилали пам'ятки, як діяти під час війни, що збирати, куди бігти й чим запасатися, то все читала, але лише з цікавості. Як більшість українців, вважала це панікою, тому нічого не збирала і нічим не запасалася.

Тоді лише запам'ятала, що людям, які часто подорожують, буде легше збиратися, вирішила, що вона саме з таких людей і заспокоїлася. Однак все виявилося не так, як думала. Але зараз кожен українець може написати ідеальний план, як діяти під час війни. На жаль, це наша реальність.

Зараз я так само вважаю панікою ймовірність ядерного удару, але відео, яке зробив департамент надзвичайних ситуацій Нью-Йорку, подивилась і запам'ятала. Тепер ми ні в чому не впевнені, на жаль,

– підкреслила Осадча.

Як діяти у випадку ядерного удару