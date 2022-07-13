В современных реалиях мы ни в чем не можем быть уверены. Поэтому Катя Осадчая призывает надеяться на лучшее, но быть готовыми ко всему. В частности, публикует информацию, которая может спасти жизнь.

Читайте также Харьков сильно обстреливают – демонстративно, не скрывая: Жадан рассказал, что переживает его город

Катя Осадчая о вероятности ядерного удара

Телеведущая призналась, когда в феврале ей присылали достопримечательности, как действовать во время войны, что собирать, куда бежать и чем запасаться, все читала, но только из любопытства. Как большинство украинцев считало это паникой, поэтому ничего не собирала и ничем не запасалась.

Тогда лишь запомнила, что часто путешествующим людям будет легче собираться, решила, что она именно из таких людей и успокоилась. Однако все оказалось не так, как она думала. Но сейчас каждый украинец может написать идеальный план, как поступить во время войны. К сожалению, это наша реальность.

Сейчас я так же считаю паникой вероятность ядерного удара, но видео, сделанное департаментом чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка, посмотрела и запомнила. Теперь мы ни в чем не уверены, к сожалению,

– подчеркнула Осадчая.

Как действовать в случае ядерного удара