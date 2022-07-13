В современных реалиях мы ни в чем не можем быть уверены. Поэтому Катя Осадчая призывает надеяться на лучшее, но быть готовыми ко всему. В частности, публикует информацию, которая может спасти жизнь.
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Катя Осадчая о вероятности ядерного удара
Телеведущая призналась, когда в феврале ей присылали достопримечательности, как действовать во время войны, что собирать, куда бежать и чем запасаться, все читала, но только из любопытства. Как большинство украинцев считало это паникой, поэтому ничего не собирала и ничем не запасалась.
Тогда лишь запомнила, что часто путешествующим людям будет легче собираться, решила, что она именно из таких людей и успокоилась. Однако все оказалось не так, как она думала. Но сейчас каждый украинец может написать идеальный план, как поступить во время войны. К сожалению, это наша реальность.
Сейчас я так же считаю паникой вероятность ядерного удара, но видео, сделанное департаментом чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка, посмотрела и запомнила. Теперь мы ни в чем не уверены, к сожалению,
– подчеркнула Осадчая.
Как действовать в случае ядерного удара
- Если произошла ядерная атака, необходимо быстро уйти с улицы в помещение и быть как можно дальше от окон.
- Если есть возможность, спрятаться в подвале, а если его нет – держаться поближе к центру здания.
- За развитием событий следить в СМИ.
- Если взрыв застал человека на улице и ему удалось выжить, нужно немедленно помыться, чтобы избавиться от радиоактивной пыли.
- Не выходить на улицу, пока не разрешат власти.