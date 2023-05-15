Катя Осадча розчулила рідкісними фото з усіма трьома синами

У Каті Осадчої троє синів – найстарший Ілля від ексчоловіка нардепа та Іван і Данило від ведучого Юрія Горбунова. У День матері, 14 травня, вона показала їх усіх на рідкісних сімейних фото.

Ані Катя Осадча, ані Юрій Горбунов довго не показували обличчя первістка, адже майже не виносять особисте на публіку. Однак у День матері телезірка зробила виключення й відшукала в галереї фото з Іллею, Іваном і Данилом, яких не публікувала раніше.

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Катя Осадча показала усіх трьох синів

Деякі з кадрів, вочевидь, зроблені в серпні минулого року, коли зіркова сім'я відзначала перший день народження наймолодшого Данила. Вчотирьох вони засвітилися на тлі кульок і з тортом зі свічкою-одиничкою. З усіх фото видно, що в синів Каті Осадчої теплі стосунки, а 20-річний Ілля, ймовірно, допомагає мамі з двома молодшими.

Катя Осадча з трьома синами / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з трьома синами / Фото з інстаграму ведучої

"Мами – це надлюди! Мами не вміють скаржаться на втому, мами можуть годинами по морозу гуляти з візочком, мами вміють спати уривками по 10 хвилин вночі і зранку бігти на роботу. Мама – це найважча і одночасно найпрекрасніша рутина. Тільки мами зрозуміють, що обійми, крики "мама" за вхідними дверима і слова "мама, просто полеж зі мною" варті всіх недоспаних ночей і нервів від дитячої нечемності", – зворушливо підписала Катя Осадча.

Її фото з синами розчулили дружину Монатіка Ірину Демічеву, дизайнерок Катю Сільченко та Юлію Магдич, стилістку Ольгу Слонь і десятки інших користувачів інстаграму.

Катя Осадча з двома синами / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча з трьома синами / Фото з інстаграму ведучої