Катя Осадча показала, як проводить вечори з чоловіком: відео прогулянки з Горбуновим

Телеведуча Катя Осадча показала, як проводить весняний вечір разом з чоловіком. Вона поділилась відео з сімейної прогулянки.

Телеведуча Катя Осадча нечасто ділиться з шанувальниками кадрами з повсякденного життя. Та днями вона поділилась новим дописом на особистій сторінці.

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Катя Осадча показала прогулянку з Горбуновим

Ведуча показала, як проводить вечірній весняний вечір з чоловіком. Катя Осадча й Юрій Горбунов вийшли на прогулянку містом під час заходу сонця. Зіркова дружина зізналась, що під час війни навчилась цінувати життя у моменті.

Для нас тепер існує тільки тут і зараз. Бережіть себе і одне одного,

– поділилась ведуча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов на прогулянці: відео

Романтичні кадри зворушили мережу. Фани діляться враженнями від ролика та жартують про подружжя.

"А ви трималися за ручки, як прогулювалися? Це так зворушливо";

"Щось там Юрко незадоволений йде";

"Так життєво, жінка на своїй хвилі і чоловік бубнить";

"Стільки гордості в погляді!";

"Бажаю Вам зустріти разом старість, жити душа в душу та йти по життю рука в руці. А Ви так і робите, на такі відносини приємно дивитись. Ви приклад, дякую";

"Ви найкраща пара".

Зауважимо, нещодавно у мережі знову поширились чутки про вагітність Каті Осадчої. Та зірка спростувала, що вчетверте стане мамою. Хоч зізналась, що раніше мріяла про донечку.

Зараз Катя Осадча виховує трьох синів: Іллю, якого вона народила в 19 років, та Івана й Данила від шлюбу з Юрієм Горбуновим. Ведуча розповідала, що у хлопців абсолютно різні характери. Ілля – розсудливий і врівноважений, Іван з вибуховим характером, а Данилко "просто ніжне сонечко".