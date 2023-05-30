Катя Осадча показала, як проводить вечори з чоловіком: відео прогулянки з Горбуновим
Джерело:Катя Осадча
Телеведуча Катя Осадча показала, як проводить весняний вечір разом з чоловіком. Вона поділилась відео з сімейної прогулянки.
Телеведуча Катя Осадча нечасто ділиться з шанувальниками кадрами з повсякденного життя. Та днями вона поділилась новим дописом на особистій сторінці.
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Катя Осадча показала прогулянку з Горбуновим
Ведуча показала, як проводить вечірній весняний вечір з чоловіком. Катя Осадча й Юрій Горбунов вийшли на прогулянку містом під час заходу сонця. Зіркова дружина зізналась, що під час війни навчилась цінувати життя у моменті.
Для нас тепер існує тільки тут і зараз. Бережіть себе і одне одного,
– поділилась ведуча.
Катя Осадча та Юрій Горбунов на прогулянці: відео
Романтичні кадри зворушили мережу. Фани діляться враженнями від ролика та жартують про подружжя.
- "А ви трималися за ручки, як прогулювалися? Це так зворушливо";
- "Щось там Юрко незадоволений йде";
- "Так життєво, жінка на своїй хвилі і чоловік бубнить";
- "Стільки гордості в погляді!";
- "Бажаю Вам зустріти разом старість, жити душа в душу та йти по життю рука в руці. А Ви так і робите, на такі відносини приємно дивитись. Ви приклад, дякую";
- "Ви найкраща пара".
Зауважимо, нещодавно у мережі знову поширились чутки про вагітність Каті Осадчої. Та зірка спростувала, що вчетверте стане мамою. Хоч зізналась, що раніше мріяла про донечку.
Зараз Катя Осадча виховує трьох синів: Іллю, якого вона народила в 19 років, та Івана й Данила від шлюбу з Юрієм Горбуновим. Ведуча розповідала, що у хлопців абсолютно різні характери. Ілля – розсудливий і врівноважений, Іван з вибуховим характером, а Данилко "просто ніжне сонечко".