Катя Осадча показала розваги з сином у басейні: нові фото з Туреччини

Телеведуча Катя Осадча з сином Іваном відпочиває в Туреччині. Вагітна матуся влаштовує розваги на свіжому повітрі. Зокрема вона грається з Іваном у басейні.

Катя Осадча влітку надає перевагу пасивному відпочинку на березі моря. Цього року вона вже неодноразово була в Туреччині. Знаменитість відпочиває там після насичених зйомок.

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Оскільки ведуча готується втретє стати мамою, то робочий графік трохи змінила. Більше часу вона приділяє собі та сім'ї, чекає на народження малюка. Обов'язковим є сімейний відпочинок.

У п'ятизірковий готель міста Бодрум Катя прилетіла з чоловіком Юрієм Горбуновим і сином Іваном. Проте через декілька днів ведучий мав повернутися в Україну, де були заплановані зйомки нового проєкту. Тому Осадча продовжила насолоджуватися відпусткою лише з нащадком.

Катя Осадча з сином в Туреччині

Зіркова матуся не сумує, адже Іван дуже активний і постійно хоче гратися. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Осадча поділилася, що хотіла зробити красиве фото біля басейну, а натомість вийшов кадр, де Іван бризкає на неї водою.



Катя Осадча в басейні / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У дописі під фотографіями знаменитість розповіла, що в житті Івана багато значить дитячий садочок, адже там його вчать дотримуватися дисципліни. А на відпочинку батьки дозволяють трішки розслабитися і дисципліна кудись дівається.

Юрій Горбунов прокоментував публікацію, зазначивши, що Іван "розпустився за декілька днів без тата".