Катя Осадча підкорила образом у вишитій сукні за 76 тисяч гривень

Знамените подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова провело вікенд у 5-зірковому готелі неподалік Львова. На тлі озера ведуча показала образ неймовірної краси. Вона позувала в сукні за 76 тисяч гривень.

Під час третьої вагітності Катя Осадча працює дуже багато, розриваючись між зйомками та проведенням масштабних івентів. Цих вихідних вона з чоловіком Юрієм Горбуновим вела захід у розкішному заміському комплексі.

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"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень", – поділилась Катя Осадча, яка вже повернулась зі Львова до Києва.

Розкішний образ Каті Осадчої

На території 5-зіркового готелю ведуча влаштувала фотосесію. Поблизу озера на заході сонця вона позувала у фантастичній вишитій сукні за коліна від улюбленої української дизайнерки Юлії Магдич.

На Осадчій вбрання оливкового кольору з ніжно-блакитною вишивкою та об'ємними рукавами. Його прикрашає розріз посередині й пояс з китицями. Вартість сукні становить 2 820 доларів – понад 76 тисяч гривень. Зазначимо, що вона чудово приховала вагітний животик зірки.

Катя Осадча у вишитій сукні за 76 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

37-річна Катя Осадча підібрала під вишиту сукню лаковані балетки молочного кольору з тонкими ланцюжками. Взуття гармонійно поєднувалося з елегантним обручем з колекції відомого на весь світ дизайнера Руслана Багінського.

Природну красу ведуча підкреслила легким макіяжем з акцентом на очі, а волосся зібрала у вишуканий низький пучок.

Катя Осадча у вишитій сукні за 76 тисяч гривень / Фото з інстаграму ведучої

Додамо, Катя Осадча не вперше з'являється у сукнях Юлії Магдич: