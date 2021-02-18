Катя Осадча показала образ, натхненний княгинею Ольгою: фото

Успішна українська телеведуча Катя Осадча поділилась новим фото. Вона показала образ у головному уборі, натхненний княгинею Ольгою. Зірка висловила гордість за українських дизайнерів.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться з прихильниками новими світлинами. Днями вона продемонструвала незвичний образ.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча поділилась світлиною, яку зробила на подвір'ї біля будинку. Вона позувала в незвичному вбранні. Катя Осадча обрала бежеву куртку із золотистими ґудзиками та головний убір від української дизайнерки.

Обличчя зірка злегка підкреслила макіяжем. Вона нафарбувала губи рожевою помадою й вирівняла тон.

Під фото Катя Осадча наголосила, що радіє від того, що українська історія стає натхненням для дизайнерів. Адже її головний убір є натхненний княгинею Ольгою. Також зірка зазначила, що щаслива, що на Тижні моди в Нью-Йорку буде представлена українська дизайнерка.

Не перестаю радіти, що українська історія і культура стають натхненням для дизайнерів. Ще один привід пишатися своїми – в рамках NYFW показ Світлани Бевзи. А поки приміряю головний убір, що натхненний образом Княгині Ольги! Це таке круте сучасне втілення української історії. Гордість!

– написала Катя Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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