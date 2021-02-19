Катя Осадча показала ніжний образ у блакитній сорочці: фото

Українська телеведуча Катя Осадча продемонструвала елегантний образ у блакитній сорочці. Також знаменитість зачарувала ніжним макіяжем та красивою зачіскою.

Катя Осадча знає, як будь-де та будь-коли виглядати бездоганно. Вона не соромиться показувати своє обличчя без макіяжу та демонструвати натуральну вроду. Також зірка вміє створити неперевершені образи як для світських заходів, так і для повсякденних справ.

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Ніжний образ Каті Осадчої

Знаменитість постала перед камерою, сидячи на кріслі, на тлі світло-коричневих штор. Катя одягнула темно-сині джинси з високою посадкою, які поєднала з елегантною сорочкою блакитного кольору, що мала білий смугастий принт.

Розкішне волосся Осадча вклала у красиву зачіску. Вона зробила легкі локони, які забрала у хвіст ззаду. На обличчі телеведуча зробила легкий макіяж: вирівняла тон, нафарбувала повіки тінями, а на губи нанесла блиск.



Катя Осадча у блакитній блузці / Фото з інстаграму Каті Осадчої