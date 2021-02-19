Украинская телеведущая Катя Осадчая продемонстрировала элегантный образ в голубой рубашке. Также знаменитость очаровала нежным макияжем и красивой прической.

Катя Осадчая знает, как где угодно и когда угодно выглядеть безупречно. Она не стесняется показывать свое лицо без макияжа и демонстрировать натуральную красоту. Также звезда умеет создать непревзойденные образы как для светских мероприятий, так и для повседневных дел.

Смотрите также Катя Осадчая и Юрий Горбунов громко отметили 4-летие сына: фото и видео с вечеринки

Нежный образ Кати Осадчей

Знаменитость предстала перед камерой, сидя на кресле, на фоне светло-коричневых штор. Катя надела темно-синие джинсы с высокой посадкой, которые соединила с элегантной рубашкой голубого цвета, имевшей белый полосатый принт.

Роскошные волосы Осадчая уложила в красивую прическу. Она сделала легкие локоны, которые забрала в хвост сзади. На лице телеведущая сделала легкий макияж: выровняла тон, накрасила веки тенями, а на губы нанесла блеск.

Катя Осадчая в голубой блузке / Фото из инстаграма Кати Осадчей