Вагітна Катя Осадча показала миловидне фото з чоловіком: вишуканий образ зірки

Успішна українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новою світлиною з Юрієм Горбуновим. Вона підкорила публіку бездоганним аутфітом.

Телеведуча Катя Осадча, яка вагітна третьою дитиною, показала нові фото на особистій сторінці. Вона оприлюднила зворушливі кадри з чоловіком Юрієм Горбуновим. Пара сфотографувалась під час чергових зйомок.

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Фото Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим

Вагітна Катя Осадча все ще не йде в декрет, а продовжує працювати. Світлину з Юрієм Горбуновим зірка зробила перед світським заходом. Подружжя позувало в ніжних обіймах та щиро усміхалося на камеру. Шоумен обрав для зйомки елегантний чорний смокінг та метелик.

Телеведуча постала перед камерою у бездоганному образі. Вона приміряла довгу сукню з відвертим верхом-декольте винного кольору та пишною багатошаровою персиковою спідницею, що приховувала округлий животик.

Катя Осадча зібрала волосся в акуратний пучок ззаду й доповнила зачіску незвичним аксесуаром. Розкішний образ доповнювали й масивні срібні сережки. На обличчі зірка зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала повіки чорними тінями в стилі smokey eyes та злегка підкреслила губи ніжно-рожевою помадою.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Більшість шанувальників захопив новий вишуканий образ Каті Осадчої. Серія світлин подружжя набрала 30 тисяч вподобань та безліч коментарів із компліментами:

"Катя – чарівна, Юрій – клас";

"Шикарні";

"Хороша пара";

"Прекрасні! Ви чудово виглядаєте разом";

"Ви просто вау".

Однак зазначимо, що багато підписників не були задоволені вбранням телеведучої: