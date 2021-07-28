Катя Осадча похизувалася вагітним животиком в Туреччині: фото

Українська телеведуча Катя Осадча разом із чоловіком і сином відпочиває в Туреччині. Під час відпустки на березі моря вона у купальнику похизувалася чималим вагітним животиком.

Катя Осадча вже не вперше цього літа відправилася в Туреччину. Ведуча насолоджується кожною миттю, яку проводить біля моря.

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Катя Осадча в Туреччині

Оскільки знаменитість вагітна, то намагається якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. На особистій сторінці в інстаграмі Катя поширила декілька кадрів, які зробила на березі моря в Туреччині. Жінкам при надії важко переносити спеку, тому перебування біля водойм значно покращує їхнє самопочуття.

Зірка постала перед камерою у майці з принтом і чорних трусиках від купальника. Вбрання гарно підкреслило її вже чималий животик. Голову Осадча захистила від сонця великим капелюхом, а на очі одягнула окуляри. Вона, як завжди, мило усміхалася.

Вагітність взимку легша не тільки тим, що немає спеки, а ще й тим, що навколо немає роздягнутих людей з таліями,

– жартома написала Катерина в публікації.

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