Катя Осадчая уже не впервые этим летом отправилась в Турцию. Ведущая наслаждается каждым мгновением, которое проводит у моря.

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Катя Осадчая в Турции

Поскольку знаменитость беременна, то старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе. На личной странице в инстаграме Катя распространила несколько кадров, которые сделала на берегу моря в Турции. Женщинам в положении трудно переносить жару, поэтому пребывание у водоемов значительно улучшает их самочувствие.

Звезда предстала перед камерой в майке с принтом и черных трусиках от купальника. Наряд красиво подчеркнул ее уже достаточно большой животик. Голову Осадчая защитила от солнца большой шляпой, а на глаза надела очки. Она, как всегда, мило улыбалась.

Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями,

– в шутку написала Екатерина в публикации.

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