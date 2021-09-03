Катя Осадча після пологів повернулася до роботи: фото нового образу ведучої

Українська телеведуча Катя Осадча повернулася до роботи через 2 тижні після пологів. Разом зі знімальною групою вона побувала на презентації нового сезону "Танців з зірками". Відома матуся постала перед камерою у чорній сукні та з неординарним головним убором.

19 серпня Катя Осадча втретє стала мамою. Однак жінка довго не засиджувалася вдома і вже повернулася до роботи. Через п'ять днів після пологів вона була на концерті Андреа Бочеллі, а тепер відвідала прем'єру нового сезону "Танців з зірками".

Дивіться також Катя Осадча та Юрій Горбунов показали, якими були в дитинстві: архівні фото

Новий look Каті Осадчої

Для світської події знаменитість обрала ефектний образ. Катя постала перед камерами в подвійній чорній сукні. Вбрання складалося з чорної мінісукні на широких бретелях і прозорої накидки з короткими рукавами та блискучими вставками по всій довжині. Особливої грайливості додавали декоративні пір'їнки, якими був оздоблений низ вбрання. Такий look Осадча поєднала з блискучими босоніжками на високих підборах.

Візажисти зібрали волосся ведучої в зачіску ззаду і довершили її екстравагантним головним убором. Серед прикрас на зірці красувалися вишукані сережки. На обличчі Катерині зробили макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Катя Осадча в чорній сукні / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча в чорній сукні / Фото з інстаграму ведучої

Нагадаємо, вперше після пологів Катя Осадча з'явилася на публіці в День Незалежності. Разом із чоловіком Юрієм Горбуновим вона позувала на Майдані Незалежності, де відбувався святковий військовий парад.