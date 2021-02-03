У блакитному костюмі та червоних штанах: Катя Осадча підкорила яскравим образом – фото

Українська телеведуча Катя Осадча після відпочинку повернулася до роботи. На одній зі зйомок знаменитість продемонструвала яскравий стильний образ, яким зачарувала шанувальників. Вона постала перед камерою у піджаку та неординарних штанах.

Джерело: інстаграм "Світського життя"

Катя Осадча повернулася до активного знімального процесу. Вона продовжує відвідувати світські події та розповідати про них українським глядачам. Зокрема, Катя вже підготувала для прихильників новий випуск програми "Світське життя".

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Для зйомок Осадча завжди обирає ефектні та яскраві вбрання. Вона вміє підкреслити свою бездоганну фігуру за допомогою одягу і зачаровує шанувальників прекрасними аутфітами.

Нещодавно Катя поспілкувалася з українськими артистами на зйомках проєкту "Голос країни". Зокрема, зірка зробила світлину з Надею Дорофєєвою.

Яскравий look Каті Осадчої

Ведуча постала перед камерою у подовженому піджаку блакитного кольору, що мав пояс в тон. Такий верх зірка поєднала з широкими червоними штанами з розрізами збоку, що актуальні в цьому сезоні. Образ довершило вишукане взуття – туфлі-човники червоного кольору на підборах.

Катя обожнює головні убори, тому доповнила look стильним капелюшком в тон штанів. Вуха знаменитості прикрашали вишукані сережки. Волосся Осадча вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила макіяж з коричневими тінями на повіках та ніжним блиском на губах.



Катя Осадча та Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму "Світського життя"