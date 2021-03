Катя Осадча підкорила вишуканим образом у білому пальті: фото

Українська телеведуча Катя Осадча вкотре підкорила публіку бездоганним зовнішнім виглядом. Для зйомок вона обрала красиве біле пальто та берет.

Катя Осадча є однією з тих знаменитих жінок, які активно диктують тренди українським модницям. Вона часто показує свій look of the day, а також образи, які обирає для зйомок.

Варто побачити Катя Осадча підкорила стильним повсякденним образом: фото в синьому костюмі

27 березня увесь світ відзначає Міжнародний день театру. З цієї нагоди Катя Осадча разом із знімальною групою "Світського життя" побувала на врученні однієї з нагород "Київської пекторалі".

Новий look Каті Осадчої

Для культурної події знаменитість обрала відповідне вбрання. Вона постала перед камерою у чорному гольфі та спідниці. Серед верхнього одягу обрала біле пальто з красиво задекорованими плечима. Look поєднала з чорним взуттям на підборах. Оскільки зірка обожнює головні убори, то доповнила свій аутфіт чорним беретом.

Волосся вона зібрала у красиву зачіску ззаду, а на обличчі зробила виразний макіяж у коричневих відтінках.

Для перегляду фото гортайте праворуч

Образи Каті Осадчої на зйомках: