Катя Осадча підкорила стильним образом у літній сукні: яскраве фото з Єгипту

Успішна українська телеведуча Катя Осадча для зйомок проєкту попри карантин відвідує теплі краї. Нещодавно вона відправилась у Єгипет. Зірка підкорила мережу літнім образом у яскравій сукні.

Відома українська телеведуча Катя Осадча на особистій сторінці оприлюднила чергову серію світлин. Зірка показала кадри, які зробила в Єгипті під час зйомок нових випусків "Світського життя".

Дивіться також Настя Каменських відправилася в Тулум: фото неординарного образу

Образ Каті Осадчої

Знаменитість влаштувала невелику фотосесію в неймовірно красивій локації. Вона позувала у саду серед квітів. Катя Осадча підібрала відповідний аутфіт. Зірка постала перед камерою в літній сукні довжини міді мандаринового кольору з принтом та широкими рукавами. Об'ємна спідниця розвівалась на вітрі та додавала фото особливої атмосферності.

Незмінним доповненням до образу Каті Осадчої є головний убір, тому й цього разу вона приміряла солом'яний капелюх з чорною стрічкою. Вбрання телеведуча поєднала з помаранчевими босоніжками на високих підборах. Також вона прикрасила шию сріблястим ланцюжком.

Осадча зібрала волосся у високий кінський хвіст. На обличчі вона зробила легкий макіяж, що став вдалим завершенням літнього look. Зірка підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Мережу підкорили стильні фото телеведучої. Вони поділилися враженнями від образу та кадрів у коментарях:

"Яка гарна";

"Яскраво";

"Краса";

"Молода, розумна, гарна";

"Дуже класна сукня";

"Дуже гарна".

Нагадаємо, раніше Катя Осадча відвідувала Грузію, де брала інтерв'ю й також проводила зйомки. Вона демонструвала трендові аутфіти на вулицях міст у яскравому пальті.