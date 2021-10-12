Катя Осадча підкорила образом у вбранні від українського бренду: стильні фото

Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками новими фото. Вона продемонструвала стильний осінній образ у вбранні від бренду української дизайнерки.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча щораз частіше влаштовує осінні фотосесії, адже вони виходять по-особливому атмосферними. Днями знаменитість поділилась новими кадрами на своїй сторінці.

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Образ Каті Осадчої

Телеведуча влаштувала осінню прогулянку біля озера й серед дерев. Вона позувала перед об'єктивом у ніжно-бежевому спортивному костюмі від українського бренду Poustovit, дизайнерки Лілії Пустовіт. Комплект складався зі штанів та худі.

Зверху Катя Осадча накинула куртку-пальто пісочного кольору. Також її стильний образ вдало доповнював головний убір та великі сонцезахисні окуляри. Вбрання зірка поєднала з білосніжними кросівками.

Ведуча зібрала волосся у низький хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Прекрасна осінь. Коли ще сонячно, але вже прохолодно. Коли листя неймовірних кольорів і хочеться сфотографувати кожний,

– підписала світлини Катя Осадча.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Прихильники Каті Осадчої поділилися враженнями від нового образу. Вони залишають безліч коментарів під дописами: