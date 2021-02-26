Катя Осадча підкорила елегантністю у розкішному пальті: фото

Успішна українська телеведуча Катя Осадча відвідала виставку "Леся Українка: 150 імен". Вона продемонструвала елегантний образ у розкішному пальті цегляного кольору.

Вчора, 25 лютого, Україна святкувала 150 років з дня народження знаменитої поетеси Лесі Українки. Катя Осадча відвідала виставку до річниці перекладачки й поділилась образом.

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Образ Каті Осадчої

Українська телеведуча прибула на виставку "Леся Українка: 150 імен". Вона обрала вишуканий аутфіт для світського виходу.

Зокрема, Катя Осадча приміряла білу кофтинку та розкішне довге пальто цегляного кольору. Вбрання зірка поєднала з білими черевичками на шнурівці та високих підборах.

Елегантний образ Каті Осадчої доповнили ланцюжок з бордовими підвісками на шиї та довгі сережки. Телеведуча зробила гарну зачіску, заплівши коси та з'єднавши їх спереду.

Look завершив макіяж зірки. Вона підкреслила очі коричневими і чорними тінями й нафарбувала губи бежевим блиском.

Під фото Катя Осадча зазначила, що виставка до 150-річчя Лесі Українки видалась для неї дуже цікавою, тому запросила всіх відвідати її.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях прихильники телеведучої засипали її компліментами: