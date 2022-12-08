У середу, 7 грудня, Катя Осадча вийшла в інстаграм, щоб привітати з іменинами і себе, і шанувальниць Катерин. Про щастя і перемогу вона заговорила у стильній вишиванці від українського бренду з британським присмаком Indposhiv, передає 24 канал. У його колекції знявся Масі Найєм – адвокат і боєць ЗСУ, який втратив око на війні.

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Катя Осадча у вишиванці, як у Зеленського

У колекції Каті Осадчої безліч вишитих суконь від модельєрки Юлії Магдич, однак в іменини вона обрала сорочку від бренду, про який всі заговорили лише 2022 року. На ній лляна вишиванка з національної колекції Indposhiv. Її дизайн розробила білоруська художниця Руфіна Базлова, яка започаткувала напрямок протестної вишивки. На ній червоним по білому вишиті чоловік і жінка, що тримаються за руки, танки, БТРи та дерева, що квітнуть.

На офіційному сайті Indposhiv вартість такої вишиванки від 11 до 19,5 тисяч гривень.

Катя Осадча у вишиванці, як у Зеленського / Фото з інстаграму ведучої

У такій самій вишиванці, але кольору хакі, президент Володимир Зеленський був на церемонії нагородження "Національна легенда України" в серпні 2022 року. Тоді ця сорочка стала ще одним символом незламності українського народу.

Зеленський у вишиванці від бренду Indposhiv / Фото Офісу Президента