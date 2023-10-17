Кидаються на своїх, – Катя Осадча емоційно висловилася про українців, які хейтять відомих людей

Останнім часом скандали, інтриги та розслідування заполонили український шоубіз. Так, на зірок ллється чимало хейту. Днями про це висловилася Катерина Осадча.

Вона зауважила, що від суцільного єднання на початку повномасштабного вторгнення люди перейшли до стадії "українець українцю ворог". Такі роздуми знаменитості підтримали актори, співаки та інші. Водночас були й ті, хто не погодився з думкою Катерини Осадчої.

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Катя Осадча висловилася про хейт українських зірок

Ведуча вважає, що українці з "об'єднаної нації перетворилися на тих, хто кидається на своїх". Зокрема, знаменитість згадала, як Світлану Тарабарову розкритикували через продаж будинку, кредит на який вони з чоловіком після початку повномасштабного вторгнення не можуть виплачувати.

Тобто людина не має права на життєву свою історію, вона не просить гроші, вона не просить, щоб її пожаліли, просто розповіла факт з життя та отримала хейт просто за те, що вона є. За те, що їздила вагітна військовими частинам з концертами, за те, що волонтерить, за те, що намагається робити для країни, все, що може,

– зазначила зірка.

Також Осадча пригадала про критику в сторону Лілії Ребрик, яка втретє завагітніла.

"Якщо ти маєш популярність і впізнаваність в Україні – не дай Боже тобі завагітніти третьою дитиною, адже з перших тижнів вагітності, раніше за УЗІ тобі потрібен візит до психоаналітика, щоб не збожеволіти від хейту", – зауважила Катерина.

До того ж телеведуча пригадала, як українці хейтили зірок, які наймають помічниць у час великої війни, тих, які всиновили дитину, й навіть тих, хто пішов воювати.

Попри це зірка наголосила, що вірить в те, що народ повернеться на шлях емпатичності та об'єднання.

Реакція мережі

Немало людей підтримало телеведучу. Вони вважають, що справді зараз більшість українців стали дуже озлобленими.

Наталка Денисенко : "Катя, дякую за цей допис. Так, іноді від хейту дуже боляче і потім це переростає в депресію. Всім важко зараз, але треба бути добрішими до своїх";

: "Катя, дякую за цей допис. Так, іноді від хейту дуже боляче і потім це переростає в депресію. Всім важко зараз, але треба бути добрішими до своїх"; Світлана Тарабарова : "Дякую, Катя, можливо, я й наговорила зайвого, але дійсно важливо зараз глобально зрозуміти, як дати виснаженим людям можливість "скинути пар, образу, втому та невизначеність" без допомоги внутрішнього хейту";

: "Дякую, Катя, можливо, я й наговорила зайвого, але дійсно важливо зараз глобально зрозуміти, як дати виснаженим людям можливість "скинути пар, образу, втому та невизначеність" без допомоги внутрішнього хейту"; Тарас Цимбалюк : "Люди йо*нулись… реально";

: "Люди йо*нулись… реально"; "Катя, дякую що так "розжувала" це гостре питання. Хейт набрав таких агресивних форм, що кожен день б'є все сильніше, і це явище як сніжний ком";

"Люди такі і були, тільки з війною фокус змістився. Але хейтити вагітних та з сімейних питань – то просто дно".

До того ж допис Осадчої підтримали Ірина Монатік, Катерина Полтавська, Лілія Ребрик, Мамаріка та інші. Водночас деякі коментатори не погодилися з Катериною і вважають, що "ситий голодного ніколи не зрозуміє".

"Єднання не означає, що українці мають закривати очі на корупцію. Потрібно боротися не лише з зовнішнім, але і з внутрішнім ворогом. Якщо ні, то нам не перемогти";

"Катерино, ваша точка зору зрозуміла, ви маєте право на неї. Так само на свою точку зору мають інші українці, які банально втомлені від боротьби за виживання і споглядання на лицемірство тих, хто начебто має бути "слугою" народу, а в дійсно мало не його кат. Це не виправдання цього жалюгідного стану, в якому живуть українці, а його констатація. І його, напевне не зможуть зрозуміти ті, хто його не переживає в тій же мірі. Жаль, що ви настільки відірвані від народу і не відчуваєте його болю";

"Не вважаю доцільним на агресію ворога відповідати толерантністю до тих "своїх", яких, дивлячись на їхню поведінку, війна навіть не торкає, не болить, а мало того, які навчились ще й заробляти на ній".

Скандали в українському шоубізі

З Лілією Ребрик. Після звісти про вагітність телеведучої багато людей її підтримало, вони щиро пораділи за зіркове подружжя, яке дасть життя ще одній дитині. Втім, були й ті, хто вважає, що Ребрик завагітніла, щоб чоловік "відкосив від армії", або щоб виїхати за кордон. Такі заяви обурили телеведучу. Вона наголосила, що "люди народжують, бо люблять одне одного". Крім того, відомо, що жінка планує народжувати саме в Україні.

Зі Світланою Тарабаровою. Артистка розповідала, що має фінансові труднощі, тому змушена продати свій будинок. Виконавиця підписала кредитний договір з забудовником. Однак через повномасштабне вторгнення вони з чоловіком втратили свої джерела доходу, тож пів року не виплачували кредит. Згодом подружжя вирішило, що так далі не може продовжуватися, тож виставили дім на продаж.