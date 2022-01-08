Катя Осадча гайнула в Таїланд з чоловіком і синами: фото з райського курорту

У новорічну ніч подружжя працювало в Буковелі, а після кілька днів відпочивало в Яремче. Вдосталь насолодившись зимою, Катя Осадча та Юрій Горбунов взяли синів і полетіли в Таїланд.

Поки український бомонд відпочиває в Мексиці, Катя Осадча та Юрій Горбунов вивчають контрастний Таїланд. У тропіках їх застало не лише сонце, а й злива. Однак і подружжя, і їхні сини однаково радіють будь-якій погоді.

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На райському курорті телезірки відпочивають від зйомок, камер і публічних виступів, але батьківські обов'язки ніхто не скасовував. "І тільки голоси видають, що спокій дуже тимчасовий. Скоро мама встане і піде розважати", – жаліється ведуча в мережі.

Однак, судячи з інстаграм-сторіс, непосидючого Івана Горбунов "взяв на себе", адже з уст хлопчика лише й лунає: "Тато". У той час Катя Осадча ніжиться на білосніжному піску й знімає контент для фоловерів.

Сонце і море – моя підзарядка,

– поділилась багатодітна матуся.

Фото Каті Осадчої та Юрій Горбунова з Таїланду

Катя Осадча на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов з сином у Таїланді / Фото з інстаграму ведучої

Юрій Горбунов на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучого