Катя Осадча гайнула в Таїланд з чоловіком і синами: фото з райського курорту
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
У новорічну ніч подружжя працювало в Буковелі, а після кілька днів відпочивало в Яремче. Вдосталь насолодившись зимою, Катя Осадча та Юрій Горбунов взяли синів і полетіли в Таїланд.
Поки український бомонд відпочиває в Мексиці, Катя Осадча та Юрій Горбунов вивчають контрастний Таїланд. У тропіках їх застало не лише сонце, а й злива. Однак і подружжя, і їхні сини однаково радіють будь-якій погоді.
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На райському курорті телезірки відпочивають від зйомок, камер і публічних виступів, але батьківські обов'язки ніхто не скасовував. "І тільки голоси видають, що спокій дуже тимчасовий. Скоро мама встане і піде розважати", – жаліється ведуча в мережі.
Однак, судячи з інстаграм-сторіс, непосидючого Івана Горбунов "взяв на себе", адже з уст хлопчика лише й лунає: "Тато". У той час Катя Осадча ніжиться на білосніжному піску й знімає контент для фоловерів.
Сонце і море – моя підзарядка,
– поділилась багатодітна матуся.
Фото Каті Осадчої та Юрій Горбунова з Таїланду
Катя Осадча на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої
Катя Осадча на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучої
Юрій Горбунов з сином у Таїланді / Фото з інстаграму ведучої
Юрій Горбунов на пляжі в Таїланді / Фото з інстаграму ведучого
Старший син Горбунова та Осадчої в Таїланді / Фото з інстаграму ведучого
Де українські зірки відпочивають з дітьми
- Монатік взяв синів – Данила і Платона – у свій американський тур. Разом з батьком вони цілий тиждень насолоджувались пляжами Маямі.
- Влад Яма відправився з дружиною Ліліаною та сином Леоном в Мексику, а звідти полетів у Флориду.
- Натомість дружина Віктора Павліка Катерина повезла піврічного сина спочатку в Яремче, а потім у Буковель, де катається на лижах з братом.