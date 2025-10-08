На чергову пластичну операцію Репяхова наважилась у червні цього року, а сьогодні заявляє про розчарування результатом, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.
Кожен день впродовж пів року я дивилася на себе в дзеркало і вмовляла подобатися собі. У мене ніколи такого не було,
– зізналась Репяхова.
Відповідальність за невдалу пластику жінка бере на себе й зазначає, що "не хотіла як-небудь. Проблема лише в мені".
Катерині настільки не подобається результат, що вона почала фотошопити власні фото.
Жінка навіть показала своє обличчя до пластичної операції та після. За її словами, вона подобалась собі лише 2 тижні, а потім її "проблема" почала повертатись.
Цікаво, що раніше у програмі "Ближче до зірок" Віктор Павлік зізнався, що негативно ставиться до пластичних операцій, які робить його дружина.
Тепер Репяхова має ухвалити рішення: видалити імплант або замінити його на інший.
Які ще операції робила Катерина Репяхова?
- Блогерка робила ринопластику (змінювала форму носа). Таке оперативне втручання обійшлось їй у 3,5 тисячі євро. Пластику Катерина називає внутрішніми змінами та вдосконаленням.
- Минулого року дружина Віктора Павліка наважилась на пластику та лікування ерозії шийки матки.
- А коли їй виповнилось 29 років, то вдалась до ін'єкцій краси. Косметологи вкололи Катерині ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей.