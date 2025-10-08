За словами Катерини, бажаний результат від ліпофілінгу тривав лише два тижні. Та після цього у неї почалось відчуття неприйняття себе, адже її підборіддя почало приносити дискомфорт, коли вона дивилась на себе у дзеркало.

Кожен день впродовж пів року я дивилася на себе в дзеркало і вмовляла подобатися собі. У мене ніколи такого не було,

– зізналась Репяхова.

Катерина Репяхова про невдалу пластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відповідальність за невдалу пластику жінка бере на себе й зазначає, що "не хотіла як-небудь. Проблема лише в мені".

Катерині настільки не подобається результат, що вона почала фотошопити власні фото.

Катерина Репяхова про невдалу пластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Жінка навіть показала своє обличчя до пластичної операції та після. За її словами, вона подобалась собі лише 2 тижні, а потім її "проблема" почала повертатись.

Катерина Репяхова про невдалу пластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цікаво, що раніше у програмі "Ближче до зірок" Віктор Павлік зізнався, що негативно ставиться до пластичних операцій, які робить його дружина.

Тепер Репяхова має ухвалити рішення: видалити імплант або замінити його на інший.

Які ще операції робила Катерина Репяхова?