Від так, дружина Віктора Павліка вчетверте лягла під ніж хірурга, пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм.

Цього року Катерина вже робила пластичну операцію на підборідді. Під час хірургічного втручання їй встановили спеціальний імплант. Однак після відновлення дружина Віктора Павліка залишилась незадоволеною результатом. Це спонукало її до того, щоб знову лягти під ніж.

Жінка обирала між двома варіантами – видалити старий імплант або вставити новий, який привезли з США, що виготовляли на спецзамовлення.

Катерина Репяхова зробила четверту пластичну операцію / Скриншот з інстаграму

Цікаво, що за день до операції блогерка раптово змінила думку й вирішила не ставити імплант. Однак вже у день хірургічного втручання, Катерина побачила замовлення з США й знову змінила думку.

Катерина Репяхова вагалась з імплантом / Колаж Showbiz 24

Тепер ми комплексно підійшли до операції. Ми замінили імплант, попрацювали з ямою (зробили ліпофілінг), попрацювали з другим підборіддям (зробили ліпосакцію),

– поділилась блогерка.

За словами Катерини, реабілітація набагато легша, ніж було першого разу, адже спеціальна "кишеня" для імпланту вже була, а тканинам не треба перебудовуватись.

Крім того, дружина співака показала перші результати після операції.

Як виглядає Катерина Репяхова після четвертої пластичної операції / Скриншоти з інстаграму

Блогерка також заявила, що більше не планує робити пластичних операцій.

Репяхова заявила, що зробила останню пластичну операцію / Скриншот з інстаграму

