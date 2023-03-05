Дружина Віктора Павліка різко відповіла на хейт та зізналася, хто в сім’ї більше заробляє

Дружина співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп’яхова відповіла на хейт щодо заробітку її чоловіка. Катерина запевнила, що Павлік заробляє в кілька разів більше, ніж вона зараз.

Реп'яхова розповіла, що у 2022 році відкрила свій онлайн-магазин дитячого одягу. Проте, за її словами, саме Віктор Павлік повністю забезпечує родину. Про це вона написала у Instagram-Stories.

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Катерина відповіла всім хейтерам, які дістають її щодо заробітку чоловіка.

Чоловік заробляє більше за мене, навіть не у два рази. І забезпечує сім'ю повністю. І дітям своїм допомагає, і ЗСУ, і простим людям, які йому пишуть в особисті повідомлення. Звичайно, моя мета, заробляти не менше за нього, але поки що так,

– заявила Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова розповіла про фінанси в сім'ї / Фото з її інстаграм-сторіс

Крім того, вона додала, що чоловіка скрізь поважають, і якщо виникають якісь питання у житті, які за гроші не вирішиш, він все "розгрібає". "Перепрошую за це хизування, але дістали ці хейтери. І звідки вони повилазили", — написала Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова розповіла про Віктора Павліка / Фото з її інстаграм-сторіс

Раніше Катерина Реп'яхова розповідала про минулі стосунки, коли вона зустрічалася з бідним студентом, якого годувала та навіть платила у транспорті. "Колись я заслуговувала на бідного студента, але часи змінюються, змінююся і я", – заявила блогерка, коли її запитали, чи закохалася б вона в чоловіка, якби він був не зіркою.