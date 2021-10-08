Катерина Реп'яхова показала нові фото з сином від Віктора Павліка

Український музикант Віктор Павлік разом із молодою дружиною Катериною Реп'яховою та сином Михайлом відпочивають в Туреччині. Під час ранкової прогулянки з малюком зіркова матуся зробила декілька фото, які опублікувала в мережі.

Катерина Реп'яхова нарешті наважилася показати обличчя сина, який народився в червні. Тепер в її інстаграм-стрічці часто можна побачити маленького Михасика.

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Реп'яхова з сином у Туреччині

Зіркова дружина відправилася з коханим і сином на море. Для відпустки сім'я обрала сонячну Туреччину. Зараз там набагато менше туристів, аніж було влітку, тому відпочинок з дитиною комфортніший.

Вранці Катерина разом із Михасиком прогулялася набережною. Вона зробила декілька фото на тлі моря, сонечка та пісочку. На обличчя Реп'яхової сяяла усмішка, адже на цю відпустку вона довго чекала.

Для прогулянки молода матуся обрала білу сорочку та штани. Волосся вклала рівно, на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Довершила пляжний look сонцезахисними окулярами. Михайло також був у білому вбранні.

"На ранковій прогулянці з синочком", – написала Катерина під фотографіями.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму блогерки



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Раніше Катерина розповідала про перший переліт з сином. За її словами, Михайло майже не спав, тому доводилося його постійно носити на руках і забавляти.