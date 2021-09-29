Катерина Реп'яхова показала нове сімейне фото з чоловіком і сином

Знамените подружжя – Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік насолоджуються батьківством. Вони виховують маленького сина Михайла. Зіркова матуся замилувала новим сімейним фото.

Катерина Реп'яхова народила сина в червні цього року. Вона поєднує материнство з розвитком блогу в інстаграмі, де показує свої будні, розповідає про догляд за сином. Інколи тішить підписників зворушливими світлинами.

Читайте також Дружина Віктора Павліка заявила, що хоче зменшити груди

Нове сімейне фото Реп'яхової та Павліка

Катерина опублікувала у своєму блозі чорно-білу фотографію. На ній вона зображена разом із коханим і первістком. Віктор тримав маленького Михасика на руках і хлопчик ніжно обіймає його. Видно, що на обличчі дівчини сяє усмішка. Вона обіймає найдорожчих чоловіків у своєму житті.

Реп'яхова також демонструє, що багато працює задля сім'ї. Навіть у декреті вона постійно розвивається й намагається робити все для того, щоб у сина було найкраще майбутнє.



Катерина Реп'яхова, Віктор Павлік і їхній син Михайло / Фото з інстаграму Реп'яхової

Текст публікації Катерини Реп'яхової:

Якби я слухала всі "поради", які нав'язує суспільство, я б ніколи не була щасливою.

Ми живемо в епоху, коли кожен знає, як краще і без сорому може написати, як мені жити.

У 55 років стати татом – пізно. Створити сім'ю з різницею 28,5 років – погано. Якщо мама працює в декреті – вона погана мама. Якщо бабуся допомагає – вона погана мама. І таких ярликів нашій сім'ї навішують чимало.