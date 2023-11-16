Катерина Полтавська вперше висловилася про ексдружин Остапчука: що каже про їхню зовнішність
Джерело:Катерина Полтавська
Кохана відомого телеведучого Володимира Остапчука, Катерина Полтавська розповіла підписникам, що думає про колишніх обраниць чоловіка.
Прихильники запитали Катерину, чи вважає вона колишніх дружин Остапчука – Христину Горняк та Олену Войченко привабливими.
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Катерина Полтавська висловилась про колишніх Остапчука
23-річна дівчина зауважила, що переважно ніяк не реагує на питання фанів про минулі стосунки Володимира. Утім, на одне з них Полтавська таки вирішила відповісти.
Я ніколи не відповідала на запитання, які стосуються минулого Вови, тому що 99% із них – провокативні та несуть негативний характер. Але на це відповім, хоч і не розумію людину, яка його поставила. Так, красиві. У Вови хороший смак на зовнішність,
– поділилась Катерина.
Відповідь Полтавської / Фото з інстаграму дівчини
Відомо, що Катерина стала третьою обраницею шоумена Володимира Остапчука. Раніше він 1 рік був одружений з нотаріусом Христиною Горняк. До цього телеведучий був у шлюбі з Оленою Войченко упродовж 13 років. Подружжя має двох дітей – 9-річну Емілію та 5-річного Евана.
Що відомо про Катерину Полтавську
- Нещодавно дівчина розповідала, що планує відкрити студію краси у центрі Києва. Вона вже зареєструвалася як приватний підприємець, щоб розпочати власний бізнес. Це буде студія масажів та лазерної епіляції.
- На початку жовтня Катерина Полтавська та Володимир Остапчук відсвяткували першу річницю стосунків. Вони заселилися у готель з незвичною рожевою ванною. Шоумен присвятив коханій романтичний допис у інстаграмі.
- У серпні шоумен зізнався, що не проти знову стати батьком. За словами артиста, вони з Катериною хочуть двох дітей. Водночас Остапчук продовжує спілкуватися зі своїми дітьми від попереднього шлюбу з Оленою Войченко. Вони намагаються зідзвонюватися хоча б раз у тиждень.