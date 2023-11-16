Катерина Полтавська вперше висловилася про ексдружин Остапчука: що каже про їхню зовнішність

Кохана відомого телеведучого Володимира Остапчука, Катерина Полтавська розповіла підписникам, що думає про колишніх обраниць чоловіка.

Прихильники запитали Катерину, чи вважає вона колишніх дружин Остапчука – Христину Горняк та Олену Войченко привабливими.

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Катерина Полтавська висловилась про колишніх Остапчука

23-річна дівчина зауважила, що переважно ніяк не реагує на питання фанів про минулі стосунки Володимира. Утім, на одне з них Полтавська таки вирішила відповісти.

Я ніколи не відповідала на запитання, які стосуються минулого Вови, тому що 99% із них – провокативні та несуть негативний характер. Але на це відповім, хоч і не розумію людину, яка його поставила. Так, красиві. У Вови хороший смак на зовнішність,

– поділилась Катерина.



Відповідь Полтавської / Фото з інстаграму дівчини

Відомо, що Катерина стала третьою обраницею шоумена Володимира Остапчука. Раніше він 1 рік був одружений з нотаріусом Христиною Горняк. До цього телеведучий був у шлюбі з Оленою Войченко упродовж 13 років. Подружжя має двох дітей – 9-річну Емілію та 5-річного Евана.

Що відомо про Катерину Полтавську