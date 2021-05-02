Катерина Осадча втретє стане мамою

Знаменита пара українських телеведучих – Катерина Осадча та Юрій Горбунов очікують на появу малюка. Відомо, що для зіркової матусі ця вагітність буде вже третьою. Детальніше про вагітність Катерини Осадчої читайте у матеріалі.

Зірка телешоу "Світське життя" Катя Осадча підтвердила чутки стосовно своєї третьої вагітності у своїй програмі. Жінка радісно поділилась, що з нетерпінням чекає на появу малюка.

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Про це вона розповіла у розмові з Олею Поляковою в Туреччині, коли прилетіла до неї на відпочинок взяти інтерв'ю. Артистка помітила зміни у фігурі ведучої та не стрималась, щоб не запитати про поповнення.

"Я так бачу, що теж тебе можу привітати? Чи то ти гарно поснідала, чи мені здається?" – поцікавилася артистка.

Так, ми з Юрою чекаємо на поповнення. Ще не мама-героїня, але багатодітна!

– заявила Осадча.

Ім'я та стать майбутньої дитини Катерина Осадча та Юрій Горбунов ще не повідомляли.

Що відомо про третю вагітність Катерини Осадчої

Підозри про "цікавий стан" журналістки Катерини Осадчої почались після того, як зірка разом із своїм чоловіком Юрієм Горбуновим відвідала Вечір прем'єр. На світську вечірку телеведуча з'явилась у червоній сукні довжини максі, яка облягала її фігуру й підкреслювала округлий животик Осадчої.



Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото з інстаграму ведучої

Подружжя Осадчої і Горбунова мають сина-первістка Івана, який народився у 2017 році, тож цей малюк стане для пари другим. Також, ведуча має сина Іллю від першого шлюбу з депутатом Олегом Поліщуком. Юрій Горбунов раніше теж був одружений, однак дітей в них з колишньою дружиною не було.