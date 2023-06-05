Катерина Осадча ніжно привітала тата з днем народження та показала рідкісні спільні фото

Телеведуча Катерина Осадча показала спільні фото зі своїм татом Олександром. У чоловіка 5 червня день народження, тож зіркова донька зворушливо привітала його у соцмережах.

Катерина поділилася сімейними фото зі своїм татом з нагоди його дня народження. У лютому Осадча показувала спільні фото з мамою, якими розчулила мережу.

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На одному з фото зірка позувала разом з татом та мамою, а на іншому – ніжно обіймала батька.

Катерина Осадча також поділилася зворушливими словами, щоб привітати свого тата з днем народження. Зокрема, телеведуча зізналася, які саме якості успадкувала від свого тата.

Весь мій внутрішній вогонь, жага справедливості, невміння байдикувати і не працювати. А ще любов до пізнань нового, любов до мандрів, любов до імпресіоністів, а ще захоплення будівництвом нового і ремонтами – це все твої риси в мені,

– вважає Катерина Осадча.



Катерина Осадча з татом / Фото з її інстаграму

Зірка зізналася, чого так і не змогла навчитися від свого тата. Виявилося, що це – катання на лижах. Очевидно, тато намагався її навчити, але так і не вийшло.

У своєму зверненні Осадча також подякувала батькові за його віру в її сили, а також побажала довгих та щасливих років життя.

"Я неймовірна вдячна за всю довіру в дитинстві, адже якщо б не татів дозвіл і рішення, я б не поїхала до повноліття працювати за кордон, а це також вплинуло на мій характер і подальшу долю. Дякую за все!", – зворушливо написала Катерина.



Катерина Осадча з батьками / Фото з її інстаграму

Ведуча побажала татові здоровя та сил у його не простій роботі. "Ти приклад для мене, як долати перешкоди і йти вперед! Дякую за такий крутий життєвий приклад", – додала Осадча.

Нещодавно Катя Осадча показувала своїх трьох синів: Іллю, якого вона народила в 19 років, та Івана й Данила від шлюбу з Юрієм Горбуновим. Ведуча розповідала, що у хлопців абсолютно різні характери. Ілля – розсудливий і врівноважений, Іван з вибуховим характером, а Данилко "просто ніжне сонечко".