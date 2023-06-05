Екатерина поделилась семейными фото со своим папой по случаю дня рождения. В феврале Осадчая показывала общие фото с мамой, которыми растрогала сеть.

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На одном из фото звезда позировала вместе с папой и мамой, а на другом – нежно обнимала отца.

Екатерина Осадчая также поделилась трогательными словами, чтобы поздравить своего папу с днем рождения. В частности, телеведущая призналась, какие именно качества унаследовала от своего отца.

Весь мой внутренний огонь, жажда справедливости, неумение бездельничать и не работать. А еще любовь к познаниям нового, любовь к путешествиям, любовь к импрессионистам, а еще увлечение строительством нового и ремонтами – это все твои черты во мне,

– считает Екатерина Осадчая.



Екатерина Осадчая с папой / Фото с ее инстаграммы

Звезда призналась, чему так и не смогла научиться от своего отца. Оказалось, что это – катание на лыжах. Очевидно, папа пытался ее научить, но так и не вышло.

В своем обращении Осадча также поблагодарила отца за его веру в ее силы, а также пожелала долгих и счастливых лет жизни.

"Я невероятная благодарна за все доверие в детстве, ведь если бы не папа разрешение и решение, я бы не поехала к совершеннолетию работать за границу, а это тоже повлияло на мой характер и дальнейшую судьбу. Спасибо за все!", – трогательно написала Екатерина.



Екатерина Осадчая с родителями / Фото по ее инстаграмме

Ведущая пожелала папе здоровью и силам в его не простой работе. "Ты пример для меня, как преодолевать препятствия и идти вперед! Спасибо за такой крутой жизненный пример", – добавила Осадчая.

Недавно Катя Осадчая показывала своих трех сыновей: Илью, которого она родила в 19 лет, и Ивана и Данила от брака с Юрием Горбуновым. Ведущая рассказывала, что у ребят абсолютно разные характеры. Илья – здравомыслящий и уравновешенный, Иван со взрывным характером, а Данилко "просто нежное солнышко".