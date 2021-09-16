Катерина Кухар зворушливо привітала чоловіка з річницею весілля

Українська прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік, прем'єр Національної опери України Олександр Стоянов святкують річницю весілля. Зіркова дружина опублікувала романтичне фото та адресувала коханому чуттєві слова.

Особливий допис Катерина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Жінка зізналася, що в насичені робочі дні забула про річницю весілля з обранцем.

Цікаво Катерина Кухар зізналась, скільки заробляє на посаді балерини

Катерина Кухар привітала коханого з річницею весілля

У мережі зірка поширила фото, на якому зображена з Олександром Стояновим. Пара позувала на дивані на тлі червоної стіни з картинами. Катерина одягнула коричневу шкіряну сукню, а її коханий позував у білій сорочці та чорних штанах.

Кухар розповіла про річницю весілля, а також подякувала чоловікові за любов і турботу, які він щодня дарує їй.

Люблю! Щодня! І все життя!

– наголосила Кухар.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму прими-балерини

Текст публікації Катерини Кухар:

А знаєте, і так в житті буває… Зайшла опублікувати нагадування, що 17 вересня ми чекаємо вас на балеті "Жизель" і побачила "спогад". Два роки тому в цей день у нас був весільний ефір танців, а відповідно, вчора, я з чоловіком розписалися...

І успішно забули про цю дату в метушливих днях… Зараз ти також про неї згадаєш, коли побачиш відмітку… Все-таки, чудово, що нам не потрібна "прив'язка" до дат чи символів, наше кохання постійно з нами – в житті, у творчості та в кожному дні.

Люблю тебе за наш ідеальний симбіоз. Він вшитий у нас навічно і живе в розумінні один одного, в тому, наскільки ти готовий жертвувати своїми егоїстичними принципами, а я натомість – своїми.

Ось, наприклад, ти лежиш вже в ліжку, твоє тіло налаштувалося на відпочинок, а треба встати, вимкнути світло або приготувати чай. Після спектаклю це важко зробити, хочеться лежати й не ворушитися. Але ти встаєш і робиш. Це не повинна постійно робити одна людина. Такі дрібниці – найпоказовіші.

Люблю тебе за те, що поруч з тобою відчуваю себе дівчинкою. Люблю робити тебе щасливим, люблю смішити тебе, люблю за те, що ти підтримуєш мене в житті й на сцені, що завжди поруч!

Привітання від Олександра Стоянов

Олександр також привітав кохану з цим особливим днем. Він опублікував романтичне чорно-біле фото та відповів на її слова.

Кохання мого життя, я буду готувати для тебе чай навіть тоді, коли мої руки не зможуть тримати чашку так само міцно, як зараз! Люблю! І так, в п'ятницю, після "Жизелі", на тебе чекає масаж і наберу ванну з молоком!

– написав Стоянов під фото.



Олександр Стоянов і Катерина Кухар / Фото з інстаграму Стоянова

Нагадаємо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов виховують спільну доньку Анастасію. Також у прими-балерини є син Тимур від першого шлюбу.