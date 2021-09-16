Особливий допис Катерина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Жінка зізналася, що в насичені робочі дні забула про річницю весілля з обранцем.

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Катерина Кухар привітала коханого з річницею весілля

У мережі зірка поширила фото, на якому зображена з Олександром Стояновим. Пара позувала на дивані на тлі червоної стіни з картинами. Катерина одягнула коричневу шкіряну сукню, а її коханий позував у білій сорочці та чорних штанах.

Кухар розповіла про річницю весілля, а також подякувала чоловікові за любов і турботу, які він щодня дарує їй.

Люблю! Щодня! І все життя!

– наголосила Кухар.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму прими-балерини

Текст публікації Катерини Кухар:

А знаєте, і так в житті буває… Зайшла опублікувати нагадування, що 17 вересня ми чекаємо вас на балеті "Жизель" і побачила "спогад". Два роки тому в цей день у нас був весільний ефір танців, а відповідно, вчора, я з чоловіком розписалися...

І успішно забули про цю дату в метушливих днях… Зараз ти також про неї згадаєш, коли побачиш відмітку… Все-таки, чудово, що нам не потрібна "прив'язка" до дат чи символів, наше кохання постійно з нами – в житті, у творчості та в кожному дні.

Люблю тебе за наш ідеальний симбіоз. Він вшитий у нас навічно і живе в розумінні один одного, в тому, наскільки ти готовий жертвувати своїми егоїстичними принципами, а я натомість – своїми.

Ось, наприклад, ти лежиш вже в ліжку, твоє тіло налаштувалося на відпочинок, а треба встати, вимкнути світло або приготувати чай. Після спектаклю це важко зробити, хочеться лежати й не ворушитися. Але ти встаєш і робиш. Це не повинна постійно робити одна людина. Такі дрібниці – найпоказовіші.

Люблю тебе за те, що поруч з тобою відчуваю себе дівчинкою. Люблю робити тебе щасливим, люблю смішити тебе, люблю за те, що ти підтримуєш мене в житті й на сцені, що завжди поруч!

Привітання від Олександра Стоянов

Олександр також привітав кохану з цим особливим днем. Він опублікував романтичне чорно-біле фото та відповів на її слова.

Кохання мого життя, я буду готувати для тебе чай навіть тоді, коли мої руки не зможуть тримати чашку так само міцно, як зараз! Люблю! І так, в п'ятницю, після "Жизелі", на тебе чекає масаж і наберу ванну з молоком!

– написав Стоянов під фото.



Олександр Стоянов і Катерина Кухар / Фото з інстаграму Стоянова

Нагадаємо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов виховують спільну доньку Анастасію. Також у прими-балерини є син Тимур від першого шлюбу.