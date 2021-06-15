Катерина Кухар захопила ніжним образом у молочному вбранні: фото

Прима-балерина Катерина Кухар має особливий стиль, який вирізняє її серед інших представниць українського шоу-бізнесу. Вона продемонструвала новий образ у плісированому костюмі – спідниці довжини міді та жилетці.
39-річна суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар – приклад витонченості та жіночності. У повсякденному житті вона рідко наважується на сміливі розрізи та глибокі декольте. Стриманим виявився й новий літній аутфіт балерини.
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Ніжний образ Катерини Кухар
Зірка підібрала плісирований костюм молочного кольору з ніжно-блакитною вставкою – пишну спідницю довжини міді та жилетку. Його Кухар поєднала з базовою білою футболкою та босоніжками на високих підборах. Цей образ повітряний і ніжний, як і сама балерина.
Схоже, жіночний аутфіт Катерина Кухар підібрала для світського виходу. Вона зазнімкована в парку, однак виглядає надто ошатно як для буденної прогулянки. Волосся зірка вклала в голлівудські локони і зробила бездоганний макіяж у карамельних відтінках.
Катерина Кухар у молочному вбранні / Фото з інстаграму балерини
Попередні образи Катерини Кухар
- Для появи на кінофестивалі "Молодість" балерина обрала розкішну сукню з вишивкою, яку довершила босоніжками на підборах.
- На зйомках популярного шоу суддя "Танців з зірками" з'являлася в дещо зухвалому аутфіті – шкіряному костюмі шоколадного кольору.