Катерина Кухар захопила ніжним образом у молочному вбранні: фото

Прима-балерина Катерина Кухар має особливий стиль, який вирізняє її серед інших представниць українського шоу-бізнесу. Вона продемонструвала новий образ у плісированому костюмі – спідниці довжини міді та жилетці.

39-річна суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар – приклад витонченості та жіночності. У повсякденному житті вона рідко наважується на сміливі розрізи та глибокі декольте. Стриманим виявився й новий літній аутфіт балерини.

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Ніжний образ Катерини Кухар

Зірка підібрала плісирований костюм молочного кольору з ніжно-блакитною вставкою – пишну спідницю довжини міді та жилетку. Його Кухар поєднала з базовою білою футболкою та босоніжками на високих підборах. Цей образ повітряний і ніжний, як і сама балерина.

Схоже, жіночний аутфіт Катерина Кухар підібрала для світського виходу. Вона зазнімкована в парку, однак виглядає надто ошатно як для буденної прогулянки. Волосся зірка вклала в голлівудські локони і зробила бездоганний макіяж у карамельних відтінках.

Катерина Кухар у молочному вбранні / Фото з інстаграму балерини

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