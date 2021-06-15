39-річна суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар – приклад витонченості та жіночності. У повсякденному житті вона рідко наважується на сміливі розрізи та глибокі декольте. Стриманим виявився й новий літній аутфіт балерини. 

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Ніжний образ Катерини Кухар 

Зірка підібрала плісирований костюм молочного кольору з ніжно-блакитною вставкою – пишну спідницю довжини міді та жилетку. Його Кухар поєднала з базовою білою футболкою та босоніжками на високих підборах. Цей образ повітряний і ніжний, як і сама балерина. 

Схоже, жіночний аутфіт Катерина Кухар підібрала для світського виходу. Вона зазнімкована в парку, однак виглядає надто ошатно як для буденної прогулянки. Волосся зірка вклала в голлівудські локони і зробила бездоганний макіяж у карамельних відтінках. 

Катерина Кухар у молочному вбранні

Катерина Кухар у молочному вбранні / Фото з інстаграму балерини

Попередні образи Катерини Кухар

  • Для появи на кінофестивалі "Молодість" балерина обрала розкішну сукню з вишивкою, яку довершила босоніжками на підборах. 
  • На зйомках популярного шоу суддя "Танців з зірками" з'являлася в дещо зухвалому аутфіті – шкіряному костюмі шоколадного кольору.