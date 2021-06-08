Суддя шоу "Танці з зірками" й українська танцівниця Катерина Кухар оприлюднила на особистій сторінці нове фото. Зірка показала світлину з закриття 50 ювілейного кінофестивалю "Молодість". На заході хореографиня нагороджувала переможців у номінації "Дитяче кіно".

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Образ Катерини Кухар

Для урочистого заходу Катерина Кухар обрала вишуканий look і зачарувала публіку. Вона постала перед камерами у стильній темно-синій мінісукні з блакитною та сріблястою вишивкою. Низ вбрання прикрашали торочки бірюзового кольору. Широкий пояс вдало підкреслював бездоганну фігуру.

Танцівниця вирівняла та розпустила темне волосся. Вона доповнила розкішний аутфіт сережками та завершила його витонченим макіяжем з акцентом на очах.

"У цьому році на закритті ювілейного 50 кінофестивалю "Молодість" у мене була відповідальна і зворушлива місія, я нагороджувала переможців в номінації "Дитяче кіно". Діти. Наша нова реальність і нова епоха новаторства. Епоха нових поглядів на звичні для нас речі, нова трансляція й інтерпретація майбутнього", – поділилась Катерина Кухар під фото.



Катерина Кухар / Фото з інстаграму Катерини Кухар

Шанувальники були в захваті від нового образу Катерини Кухар. Світлина набрала понад 15 тисяч вподобань та безліч коментарів: